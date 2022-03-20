بعد رحيل زكي فطين عبدالوهاب.. ابنة أسامة أنور عكاشة تفتح النار على الفنانين: «أوغاد..ومعبرهوش في مرضه»

/686980/بعد-رحيل-زكي-فطين-عبدالوهاب-ابنة-أسامة-أنور-عكاشة-تفتح-النار-على-الفنانين-أوغادومعبرهوش-في-مرضه

هاجمت ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، عدد من الجمهور والوسط الفني ورواد السوشيال ميديا بسبب إهمالهم السؤال والحديث عن الفنان زكي فطين عبد الوهاب طوال فترة مرضه، واقتصارهم على توجيه بعض الرسائل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله.

دوت الخليج يرصد رسالة ابنة أسامة أنور عكاشة عن الفنان زكي فطين عبد الوهاب

قالت نسرين ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، في رسالة مثيرة للجدل وجهتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يعني مشواره طوِّل مع السرطان وبعد ما خفت الرئة من تعب قاسي عليه وأزمة مالية حاول يلفت النظر ليها اتصاب تاني ف المخ من شهور داخله في سنة وماحدش كان بينطق ولا يفتكره بكلمتين حتى».

ابنة أسامة أنور عكاشة للوسط الفني والجمهور: «للدرجادي إنتو أوغاد»

وتابعت ابنة عكاشة حديثها، قائلة: «أول ما أتوفى الدنيا كلها أخبار ترِف عن تفاصيل إصابته طول سنين وبوستات مطوله على السوشيال ميديا عن جمال شخصيته وأهميته الفنية من اللي ولا كانوا معبرينه.. إحنا أوغاد أوي مع بعض.. ربنا الرحيم بعبده هيسكن زكي فطين عبدالوهاب ويسكنه جناته بإذن الله».

رحيل زكي فطين عبد الوهاب

جدير بالذكر أنه رحل الفنان الكبير زكي فطين عبد الوهاب في ظهر اليوم الأحد بعد صراع طويل مع مرض السرطان في المخ، ومن المقرر تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة من مغرب اليوم بعد تأجليها بسبب عدم الحصول على تصاريح الدفن.

نجوم الفن يودعون زكي فطين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توديع زكي فطين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة، فكتب صلاح عبد الله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : “مات الطيب المهُذَب المُثقَف الرائع إبن الرائعين ليلى مراد وفطين عبدالوهاب ، في السنوات الأخيرة عانى كثيراً من المرض الخبيث وقاومه بالصبر والرضا فلندعو له المولى أن يجعل معاناته في ميزان حسناته ويرزقه جنته بعفوه وكرمه ورحمته"، في حين كتبت سماح أنور: «ماتقابلناش وماشتغلناش ولا اتقابلنا حتى صدفة، بس كنت بحب شغله وهدوءه ونظرته للفن، في كل انترفيوهاته وأعماله قوي، سليل العمالقة وابن العظيمان ليلى مراد والمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، سليل العمالقة منير مراد الفلتة، وعباس كامل العظيم، وداعًا الأستاذ العظيم».، وغيرهم من النجوم الآخرين كرانيا فريد شوقي والمنتج محمد العدل وغيرهم.