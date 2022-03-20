/686979/النائب-أحمد-حته-توجيهات-السيسي-بامتلاك-تكنولوجيا-التشييد-لها-مردود-مباشر-على-التنمية-الشاملة
أشاد النائب احمد حته، عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي بالتركيز على امتلاك قدرة توطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، قائلا إنها توجيهات رئاسية في غاية الأهمية، خصوصا وأن مصر تشهد حركة كبيرة للعمران وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وبناء المدن الجديدة.
دوت الخليج
النائب أحمد حته: توجيهات السيسي بامتلاك تكنولوجيا التشييد لها مردود مباشر على التنمية الشاملة
وأشار حته في تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بامتلاك التكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد، سيكون لها مردود مباشر على معدلات تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، وترشيد الاستيراد لـ الآلات والمعدات التي تحتاجها صناعة التشييد والبنية الأساسية، وكذلك مختلف الخامات اللازمة لهذه الصناعة.
وأوضح عضو اتصالات البرلمان، أن حركة العمران والتنمية الشاملة في البلاد، أدت إلى زيادة مساحة العمران من 7% إلى نحو 13 من اجمالي مساحة مصر، وهو إنجاز حضاري وعمراني لم تشهده مصر منذ عقود طويلة، ويحسب للرئيس السيسي.
وتابع النائب احمد حته، أن إنشاء ما يزيد عن 22 مدينة جديدة، علاوة على العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت حلما للملايين على مدى عقود، لتخفيف عبء الزيادة السكانية والضغط على الخدمات في القاهرة، يعد إنجازا ضخمًا وغير مسبوق.
هذا واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
كما ووجه الحكومة بالاعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري".
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