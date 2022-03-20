مسلسلات شهر رمضان 2022.. هنادي مهنى تروج لمسلسل مكتوب عليا

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روجت الفنانة هنادي مهنى لمسلسل مكتوب عليا المقرر عرضه بين مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال صورة جمعتها بالفنان أكرم حسني بطل العمل، من كواليس التصوير، وأعربت عن رأيها في أكرم حسني خلال التعليق على الصورة.

دوت الخليج يرصد رأي هنادي مهنى في الفنان أكرم حني وترويجها لمسلسل مكتوب عليا

هنادي مهنى تكشف عن رأيها في العمل مع أكرم حسني

نشرت هنادي مهنى صورة لها مع النجم أكرم حسني بطل مسلسل مكتوب عليا المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكشفت عن رأيها في العمل مع أكرم حسني والترويج للمسلسل في ذات الوقت، حيث قالت معلقة على الصور: "مكتوب عليا ان اشتغل مع الذ بني أدم علي كوكب الأرض.. وانتوا مكتوب عليكم ايه؟".

رد أكرم حسني على كلام هنادي مهنى عنه

رد الفنان أكرم حسني عن رأي الفنانة هنادي مهنى في العمل معه خلال مسلسل مكتوب علينا، وأعرب من خلال التعليق على الصورة التي نشرتها لهما سويًا من كواليس العمل، أنها شخص لذيذ وهو أحب التعامل معها خلال المسلسل، وقال: "و الله ما في حد لذيذ الا انتي يا سالومة"، ونادها حسني باسم الشخصية التي تقدما في مسلسل مكتوب علينا.

تعليقات النجوم والجمهور على ما نشرته هنادي مهنى

علق على الصورة التي نشرتها هنادي مهنى على حسابها الرسمي لها على الإنستجرام، عدد من متابعيها من النجوم والجمهور المُحب لها، فكانت الفنانة مي كساب أول المعليقين لها من الوسط الفني، وقالت: "قمر حبيبتي ما شاء الله"، وصدقت الفنانة والإعلامية ناردين فراج على رأيها في أكرم حسني وكتبت: "ده حقيقي"، وتبعتهما داليا شوقي شقيقة الفنانة بسنت شوقي، وهنأت هنادي مهنى بدورها في مسلسل مكتوب علينا وقالت لها: "مبروك يا حبيبة قلبي".

كما علق عدد من معجبي هنادي مهنى المتابعين لحسابها على إنستجرام، فقالت أحدهم ردًا على سؤال هنادي: "انا مكتوب عليا اني افتح فان بيدج لوحده قمر زيك كده بحبك"، وتمنت أخرى النجاح لمسلسل مكتوب علينا وقالت: "بالنجاح المبهر أن شاء الله".