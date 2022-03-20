/686966/وقفنا-مع-الجانب-الصحيح-الصين-تكشف-عن-موقفها-الصحيح-تجاه-الحرب-الروسية-الأوكرانية

كشف وزير خارجية الصين وانج يي، في تصريحات له اليوم الأحد، عن موقف بلاده الصين من الحرب الروسية على اوكرانيا قائلا:” ان الموقف موضوعي وعادل.. ومع الوقت وسيظهر الوقت أنها في الجانب الصحيح من التاريخ.

دوت الخليج

وقال وانج يين أن موقف الصين موضوعي وعادل، ويتماشى مع رغبة معظم الدول، وسيظهر الوقت أن موقف الصين في الجانب الصحيح من التاريخ، موضحا أن شكل الصين واضح وشامل من القضية الأوكرانية.

حل الأزمة وضمان الاستقرار في أوروبا

وأوضح وزير خارجية الصين أن أهم رسالة هي أنه من من الضروري التخلي عن عقلية الحرب الباردة، أملا في حل الأزمة وضمان الاستقرار في أوروبا، ومواجهة الكتلة، والعمل لتشكيل بنية متوازنة وفعالة ومستدامة للأمن الإقليمي، لافتا إلى أنه الضروري أن تعمل جميع الأطراف معا لدفع حل الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات، من أجل وقف إطلاق النار والقتال في أقرب وقت ممكن وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

الصين تكشف عن موقفها الصحيح تجاه الحرب الروسية الأوكرانية

وشدد وزير خارجية الصين على أن بلده عملت دائما كقوة للحفاظ على السلام العالمي، و"عارضت الحرب" على الدوام، منوها أن هذا لا ينبع فقط من التقاليد التاريخية والثقافية للصين، ولكن أيضا من السياسة الخارجية للصين”.

أحكام مستقلة بشأن القضية بموضوعية وعدالة

واستطرد وزير خارجية الصين أن بلاده ستتواصل في إصدار أحكام مستقلة بشأن القضية بموضوعية وعدالة، مشيرا إلى أن بلاده لا تقبل أبدا أي ضغط خارجي أو إجبارها، كما تعارض أي اتهامات وشكوك لا أساس لها ضد نفسها.