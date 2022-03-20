/686964/في-غياب-مصطفى-محمد-جالاتا-سراي-يسقط-بثلاثية-أمام-غازي-عنتاب

انتهت أحداث مباراة غازي عنتاب مع نظيرة المحلي جالطة سراي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف لصالح الأول، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري التركي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف نادي جالاتا سراي التركي، في خط الهجوم، والذي انضم إليه لمدة أربع مواسم، بعد تواجده في الفريق على سبيل الإعارة من نادي الزمالك.

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة مع جالاتا سراي في مباراة اليوم، للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

سجل بافيتيمبي جوميز هدف جالاتا سراي الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الرابعة والثلاثون، ولكن فريق غازي كان له رأي آخر ويضرب بثلاثية.

تشكيل جالاتا سراي أمام غازي عنتاب:

حراسة المرمى : فيرناندو موسيماني

خط الدفاع : سميح كابا - نيلسون - ماركاو - فان أنهولت.

خط الوسط : كريم أكتوركوغلو - موروتان - تايلان - إيمري كلينيتش.

الهجوم : بافتيمبي جوميز.

بهذه النتيجة تقدم غازي عنتاب للمركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 40 نقطة، بينما تراجع جالاتا سراي للمركز الـ 15 بـ 38 نقطة.

مصطفى محمد مع منتخب مصر

شهدت القائمة عدة مفاجأت أبرزها إستبعادل محمد شريف، كما شهدت عودة لاعبين بعد غيابهم عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة مثل أفشة ونبيل عماد دونجا وعمر جابر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغال يوم 25 من الشهر الحالي على ستاد القاهر، بينما سيقام لقاء الإياب في السنغال يوم 29 من نفس الشهر

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.