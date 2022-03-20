/686960/ماندو-العدل-ينعي-زكي-فطين-عبد-الوهاب-ويكشف-عن-تعاونهما-الوحيد-الذي-لم-يكتمل

كشف المخرد محمد العدل عن التجربة الإخراجية الوحيدة للفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، وأشاد به على المستوى الفني والإنساني، وأعرب عن مدى سعادته بالعمل معه وحزنه لرحيله، وكل هذا خلال نعيه للراحل عبر الفيسبوك.

دوت الخليج يرصد كلام ماندو العدل عن الراحل زكي فطين عبد الوهاب والكشف عن تجربته الإخراجية الوحيدة

محمد العدل يتحدث عني الراحل زكي فطين عبد الوهاب: "ملتزم ولذيذ جدًا"

نعى المخرج محمد جمال العدل الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، نجل كل من الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، وتحدث عنه كإنسان وفنان من خلال التعاون الوحيد الذي جمعهما سويًا العام الماضي، في مسلسل بين السما والأرض الذي تقدم في رمضان 2021، وقال: "الاستاذ زكي فطين عبد الوهاب في ذمة الله .. اشتغلنا مع بعض السنه اللي فاتت و كان راجل محترم و مهذب و ملتزم و لذيذ جدا".

وكشف عن تجربته الإخراجية الوحيدة التي لم تكتمل، وقال: " و مخرج هايل في فيلمة الوحيد رومانتيكا.. اللي مكملوش لخلافات مع المنتجة ..كنت بحفزه يرجع للاخراج .. كان نفسي اشوفله فيلم جديد"، وختم كلمه قائلًا: "سلام يا استاذ زكي … سلام يا حبيبي"، وكل هذا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مشاركة زكي فطين عبد الوهاب في مسلسل بين السما والأرض

شارك الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب في مسلسل بين السماء والأرض الذي كان من إخراج ماندو العدل، وشارك في الموسم الرمضاني العام الماضي، بدور زكريا، وهو كان أب لأحد المحتجزين داخل المصعد الذي تدور حوله أحاث المسلسل، وقام ببطولة هذا العمل عدد كبير من النجوم، منهم: هاني سلامة، درة، محمد ثروت، ندى موسى، سوسن بدر، محمد الليثي، نجلاء بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزي ومحمد لطفي، والقصة من تأليف الأديب الراحل نجيب محفوظ، وسبق وتابعها الجمهور على هئة فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم.

زكي فطين عبد الوهاب وفيلم رومانتيكا

شارك الفنان زكي فطين عبد الوهاب قبل إخراجه فيلم رومنتيكا في 3 أفلام، ولكن كان دوره كمساعد للإخراج، أو مخرج منفذ، ولذلك فيلم رومانتيكا يُعد التجربة الإخراجية الأولى له، حيث أنه هو الذي وضع النظرة الإخراجية الكاملة وليس مجرد منفذ لها أو مشارك فيها.