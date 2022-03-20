"الموقف الاقتصادي .. حقوق الفلاح..  الجمهورية الجديدة" .. قضايا نوعية طرحها المنتدى البرلماني لـ «مستقبل وطن» 

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نقاشات مطولة يثري الحوار فيها كبار الكوادر البرلمانية والحكومية

«روشتة حكومية» لطمأنة نواب الشعب حيال التحديات المقبلة

يحقق حزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن مجموعة من الإنجازات المتواصلة التي يبلورها في هيئة مجهود نيابي تحت قبة البرلمان، أو مساعي خدمية داخل الدوائر الجماهيرية، أو من خلال الملتقيات المباشرة مع الحكومة كما جرى خلال المنتدى البرلماني الثاني بالغردقة.

دوت الخليج

ويرصد دوت الخليج مجموعة النقاشات المثمرة التي تناولها الحزب وحرص على وضعها ضمن أجندة أعمال مكثفة، تطرقت إلى أولويات خاصة بالمواطنين في قضايا الاقتصاد والتموين والتصدير والإسكان والمالية، لتتواصل جهود الحزب الأكثر نشاطا في الشارع المصري على كافة الأصعدة.

جهود متواصلة

لايتوقف حزب مستقبل وطن عن تأدية الأدوار الوطنية على مختلف المستويات حيث يساند الشعب في توزيع الأدوية الخاصة بكورونا، ودعم جهود إعادة إعمار القرى المتضررة من السيول، وتوزيع البطاطين في فصل الشتاء وتنظيم ملتقيات العمل، وتقديم ترسانة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ورعاية مصالح الشعب من خلال أشكال وأوجه مختلفة و متعددة.

وقد برز خلال المنتدى الأخير مجموعة من الجهود التي تلاقت فيها رؤى النواب مع الحكومة، وسط حالة من الشفافية والصراحة واستعراض متطلبات المواطنين في دوائرهم، وأبرزها القضايا الهامة المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أثار الحرب الأوكرانية، وسط حالة نجاح للحزب الجماهيرى في توحيد الاحزاب المصرية حول القضايا الوطنية الطارئة.

الحزب ونوابه أطلقوا سلسلة متواصلة من التصريحات لصالح دعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين، وسط إجادة تامة للمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الذي استطاع ادارة الندوات بين الحكومة والبرلمان ببراعة كبيرة.

تعاون السلطات

جاء أبرز مستهدفات المنتدى قدر التلاقي في وجهات النظر بين وزراء الحكومة ونواب الشعب، وجاءت أهم الندوات النقاشية في أكثر من ٣٠ ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مع وزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والإسكان، حيث توافرت على مدار أيام مطولة للحديث عن كيفية العمل علي وجود حلول سريعة للقضاء علي موجة التضخم الناتجة من ارتفاع أسعار المستوردة، في تعاون حقيقي حول آليات وأوجه التلاقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويأتي تعاون السلطات وحالة التكامل بين البرلمان والحكومة لصالح المواطنين في خلال الأوقات التي تتطلب اصطفاف مؤسسات الدولة من أجل التغلب على الغلاء ومنع احتكار السلع، ووضع الحلول الفعالة والأفكار التي يتعاون فيها التشريع مع التنفيذ لصالح الوطن والمواطن.

حيز التنفيذ

حالة الجدية والإنجازات المتلاحقة لنواب حزب مستقبل وطن، تضمن حسن وسرعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التي وردت في الرسالة الختامية للمنتدى البرلماني، وذلك بعدما جرى فتح ملفات الإسكان وما يتعلق بها موضوعات حيوية تتعلق بحياة المواطنين وعلى رأسها مخالفات البناء، وتعزيز معركة الوعي ضد مخاطر جماعات الكفر والظلام التي تستهدف تقويض جهود الدولة.

جدية تنفيذ التوصيات تضمنها ثراء الموضوعات المطروحة، والتي كان من بينها الجمهورية الجديدة؛ جمهورية العلم والحلم والسلام والأمن والحضارة والفنون والثقافة والإبداع والريادة والتنمية والقوة، والإنسانية والكرامة، بخلاف مستقبل الصناعة المصرية وخطة الدولة التصديرية وجهودها في دعم صغار الصناع وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وخططها الطموحة لتسهيل عملية الاستثمار، ومستقبل الأمن القومي الغذائي.