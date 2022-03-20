/686976/وزير-التنمية-المحلية-يرأس-اللجنة-العليا-للقيادات-لإجراء-المقابلات-الشخصية-لاختيار-58-رئيس-حي-ومدينة

لليوم الثانى على التوالي ..

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الثانى على التوالى لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

دوت الخليج

اللواء محمود شعراوى : إجراء المقابلات لـ250 متقدم خلال يومين .. ومناقشة المتقدمين فى مقترحاتهم لتطوير العمل بالمحليات

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم خلال يومين الإنتهاء من اجراء مقابلات شخصية لحوالى 250 متقدم من إجمالى 980 تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المتقدمين الذين ستجري المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلي أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم علي المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.