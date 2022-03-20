/686969/بالفيديو-خالد-الجندي-يفجر-مفاجأة-على-الهواء-من-فتوى-للشيخ-عطية-صقر
أذاع الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع صوتى إلى الدكتور عطية صقر، الداعية الإسلامى الراحل، يتحدث فيه، عن حكم بناء الكافر لمسجد، أو بناء المسجد بمال حرام من مهن غير شريفة؟.
دوت الخليج
خالد الجندي يفجر مفاجأة على الهواء من فتوى للشيخ عطية صقر
وجاءت فتوى الدكتور عطية صقر، خلال المقطع الصوتى الذى تم إذاعته خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "بعيدا عن ثواب بناء المساجد، قال العلماء إن تبرع الكافر لبناء مسجد أو تجديده لا شيء فيه وتصح الصلاة فيه وأن لم يكن له ثواب في الآخرة، وأن ثوابه في الدنيا بأن يحظى بتكريم الناس له .. وقرر العلماء أن التوبة من المال الحرام لا تكون إلا برده لأهله أن علموا فأن لم يعلموا وضع هذا المال في منفعة عامة للمسلمين ومنها المساجد".
الشيخ الجندى يعلق على فتوى الشيخ الراحل عطية صقر
وعلق الشيخ الجندى، على فتوى الشيخ الراحل عطية صقر، قائلا: "الحقيقة أديك سمعت الكلام اللى مفيش شيخ يقدر يقوله على الهوا، الشيخ عطية صقر بيقول الكافر يجوز يبنى مسجد وتصح الصلاة فيه، يبقى المسلم العاصى مش هتقبل منه، أنا بقى اختلف مع هذه الفتوى، وأرى أن المال الحرام اتسرق من المجتمع ولازم يرجع للمجتمع، فاللى يسرق فلوس من الشعب ده يردها تانى للشعب ويحطها فى صندوق دوت الخليج، لأنه صندوق شعب مصر".
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