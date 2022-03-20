تعطل الخط الأول للمترو بسبب سقوط لوح معدنى على الشبكة الكهربائية بالحلمية

أعلنت الشركه المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعطل حركة الخط الأول للمترو بسبب سقوط لوح معدني من أعلى كوبري السيارات بمنطقة الحلمية، مما أدى الى قطع الشبكة الهوائية لمترو الانفاق وفصل التيار الكهربي المغذي للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو.

وأضافت شركة المترو فى بيان لها، أن تم الدفع الفوري بفرق الطوارئ لاصلاح العطل وانتظام الخدمة، لافتة إلى أنه سيتم تسيير حركة القطارات في الاتجاه النازل من حلوان إلى سراي القبة ومن المطرية إلى المرج الجديدة، وجاري تسيير القطارات في المسافة من سراي القبة إلى المطرية بشكل مفرد تبادلي على الخط الطالع بإتجاه حلوان لحين إصلاح العطل.

واعتذرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لجمهور الركاب عن هذا العطل المفاجئ بالخط الأول والناتج عن أسباب خارج عن إرادة الشركة.