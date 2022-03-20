عاجل- الرئيس السيسى: حريصون على سلامة وأمن واستقرار لبنان

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، الكاردينال ماربطرس الراعى، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، وذلك بحضور السفير على الحلبى، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالكاردينال ماربطرس فى بلده الثانى مصر، مؤكدًا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات فى المنطقة، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسى الذى يقوم به الكاردينال فى سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره. من جانبه، أعرب الكاردينال ماربطرس عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم لبنان فى المجالات كافة، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

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