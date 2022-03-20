عاجل.. أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية.





وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجهورية وحيدة الديدامونى إبراهيم مصطفى من محافظة الشرقية، وفازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثانى من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس فى المركز الثالث من محافظة قنا.

كما أعلنت القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى، سهير عبد السلام على محمد الأولى على محافظة المنوفية، ميرفت عويضه ميخائيل عويضه الأولى على محافظة بورسعيد، فاطمة إسماعيل محمد الصيفى الأولى على محافظة البحيرة، رباب عبد الحى عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، نجلاء محمد الخضرى الأولى على محافظة القاهرة، هناء محمد عبد العزيز بسيونى الأولى على محافظة الغربية، أميمة محمد محمد الخواص الأولى على محافظة الإسماعيلية، عليه عبد الهادى أبو الليل عبد الرحمن الأولى على محافظة أسيوط، هدى محمد على يونس الأولى على محافظة الجيزة، صفاء أحمد صابر حفنى الأولى على محافظة الأقصر.

وجاءت سنيه عبده عبده أبو العلا الأولى على محافظة الدقهلية، حيات إبراهيم مغنم سليمان الأولى على محافظة شمال سيناء، برنسات لطفى أحمد عمر الأولى على محافظة دمياط، سهير فكرى عبد المطلب درويش الأولى على محافظة القليوبية، حمدية عبد السلام أمين الأولى على محافظة بنى سويف، وداد محمد أحمد عبد المولى الأولى على محافظة السويس، فاطمة خميس على حسن الأولى على محافظة مرسى مطروح، نصرة محمد إسماعيل جاد الأولى على محافظة البحر الأحمر، أمل حسين محمد السيد دياب الأولى على محافظة المنيا، أمل أمين على طه الأولى على محافظة أسوان، توتو محمود محمد قطامش الأولى على محافظة الوادى الجديد، حنان كامل السيد حسن الأولى على محافظة الفيوم، سامية أحمد عبد السلام خلاف الأولى على محافظة جنوب سيناء، آمال محمد أحمد فرغلى الأولى على محافظة الإسكندرية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2022، وهى صالحة مرعى حسين على من محافظة القاهرة، وجاءت السيدة سهام وداعى إسماعيل عباس الأم المثالية البديلة لمؤسسات الرعاية "كريمى النسب" من محافظة بنى سويف الأولى على مستوى الجمهورية ، أما الأم المثالية من ذوى الهمم الأولى على مستوى الجهورية، فجاءت بثينة محمد عبد السميع رمضان من محافظة الشرقية، وجاءت انتصار سالم على مشرف من محافظة الغربية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوى الهمم عن عام 2022.

أما فيما يتعلق بالأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادى، جاءت شادية حسين راشد عبد العال من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة "التمكين الاقتصادى" على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهى من الفئات التى تم استحداثها فى مسابقة هذا العام ، جاءت أميمة يوسف عبد العزيز العجوز من محافظة البحيرة الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت خضرة على محمد الحناوى من محافظة البحيرة الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم أمل محمد محمد المغربى من محافظة الإسكندرية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم سميحة حسين أحمد على أم مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الإسكندرية.