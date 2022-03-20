عاجل - تعطل حركة القطارات فى الخط الأول لمترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن سقوط لوح معدنى من كوبرى السيارات بمنطقة الحلمية مما أدى إلى قطع الشبكة الهوائية لمترو الأنفاق، وفصل التيار الكهربى المغذى للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو، وتم الدفع الفورى بفرق الطوارئ لإصلاح العطل وانتظام الخدمة.





وقالت الشركة فى بيانها، اليوم الأحد، إنه تم تسيير حركة القطارات فى الاتجاه النازل من حلوان إلى سراى القبة ومن المطرية إلى المرج الجديدة وجارٍ تسيير القطارات فى المسافة من سراى القبة إلى المطرية بشكل مفرد تبادلى على الخط الطالع باتجاه حلوان لحين إصلاح العطل. وتقدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالاعتذار لجمهور الركاب عن هذا العطل المفاجئ بالخط الأول والناتج عن أسباب خارج عن إرادتها.

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