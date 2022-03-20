سفير مصر ببروكسل يبحث مع الاتحاد الأوروبى التعاون المشترك 

جدة - نرمين السيد - بحث سفير مصر ببروكسل الدكتور بدر عبدالعاطى، مع مدير عام الإدارة العامة لإفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى "ريتا لارانيخا" سبل تنفيذ مخرجات القمة الإفريقية الأوروبية، اتصالاً بتنفيذ المشروعات الكبرى التى تضمنتها الحزم الاستثمارية التى تم الإعلان عنها خلال القمة، خصوصًا فى مجالات تعزيز الاستثمارات، وتصنيع اللقاحات، ومشروعات الربط، بما يسهم فى تحقيق النتائج الملموسة والمنفعة للجانبين الأوروبى والإفريقى.





وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الأحد- أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى، ومنطقة الساحل، وكيفية تعزيز التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل دعم تحقيق الأمن والاستقرار فى كافة دول المنطقة.

وأضافت أن الجانبين ناقشا آفاق التعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الإفريقى الموجه للقارة الإفريقية فى مجالات التنمية والتدريب الفنى وحفظ السلام، وأثنت المسؤولة الأوروبية خلال اللقاء على الدور المهم الذى تضطلع به مصر فى القارة والتطلع لمزيد من توثيق التشاور بين الجانبين.

وفى ذات السياق، التقى السفير بدر عبد العاطى، مع مدير عام الإدارة العامة للنقل بالمفوضية الأوروبية "هنريك هولولى".

وأكد السفير المصرى على طبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، واهتمام مصر بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تعزيز التعاون الثنائى، خاصة فى ضوء الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بروكسل خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الماضى واجتماعه مع رئيسى المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية.

كما تم تناول أهمية الإسراع فى تنفيذ مخرجات القمة الإفريقية - الأوروبية فى مجالات الربط البرى والبحرى والنهرى والكهربائى والسكك الحديدية فى القارة الإفريقية بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى والاقتصادى والتعاون الاستثمارى بين دول القارة الإفريقية وبين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى.

وقال سفير مصر فى بروكسل إن ملف النقل يأتى من بين أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى قيام مصر بضخ استثمارات كبيرة لتوسيع الطرق والكبارى وتطوير خطوط السكك الحديدية، والتخطيط لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال العام المقبل.

كما عبر عن التطلع لتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذه القطاعات المهمة خصوصًا مع قرب إقرار وثيقة الأولويات بين الجانبين والتى تغطى الفترة من 2022 إلى 2027.

من جانبه، أثنى المسئول الأوروبى على الجهود التى تبذلها مصر لتطوير قطاع النقل، معربًا عن الاستعداد للتعاون مع مصر ودعمها فى مجال النقل البحرى، وتطوير السكك الحديدية، بالإضافة إلى التعويل على مصر لدعم مساعى الاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمى بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر المتوسط.