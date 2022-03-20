عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار فى هذه المحافظات خلال ساعات (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أنه يصاحب السحب فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد ليلا وتكون خفيفة الشدة. يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الأرصاد، على نشر كل ما هو جديد بشأن توقعات حالة الطقس.

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