إنجازات النصف الأول من العام.. حصاد الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، بمرافقة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال الجولة الميدانية لمتابعة سير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين.

وأضافت، أن الجولة شملت تفقد مستشفيات "فايد التخصصى، مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى، طوارئ أبو خليفة"، إضافة إلى مركزى طب أسرة "حى السلام، العرايشية"، ومشروعى "إنشاء مستشفى أبو صوير المركزى، وتطوير مستشفى القصاصين" بالإسماعيلية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، عن تقديم 680 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية الطبى، 150 ألف بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، 140 ألف بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، 40 ألف خدمة بمركز طب أسرة حى السلام لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وأشار، إلى أنه تم استحداث 20 خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، كما لفت إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مستشفى أبو صوير المركزى بالإسماعيلية بنسبة 70%، وكذلك الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى القصاصين بالإسماعيلية بنسبة 88%، والمقرر انضمامها لمنظومة خدمات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأضاف، أن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية تبلغ 7,7 مليار جنيه، إضافة إلى 1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت، فيما وجه أعضاء مجلس النواب الشكر لرئيس هيئة الرعاية الصحية وجميع العاملين بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية على جهودهم المتميزة فى توفير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتابعت النشرة، بجولة ليلية مفاجئة للدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتفقد المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، بعد انتهاء جولته بمحافظة الإسماعيلية، فى إطار جولاته الميدانية للمتابعة المستمرة لسير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

واستكملت النشرة، ترأُس الدكتور أحمد السبكى، اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى دراسة مجموعة عمل مشتركة ما بين اللجنة التنسيقية ووزارة المالية لتسريع تطبيق المنظومة بالمحافظات الجديدة، ومضيفًا أنه سيتم البدء فى نقل أصول عدد من المنشآت الصحية بجنوب سيناء لتشغيل المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل بالمحافظة شهر إبريل المقبل، ولافتًا إلى أنه بلغت تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، وتابع: أنه سيتم التشغيل الرسمى للمنظومة بمحافظة الإسماعيلية إبريل المقبل وذلك بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبى لها.

وتناولت النشرة، استعراض الدكتور أحمد السبكى، تقرير إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الأول من العام المالى 2021-2022 أمام مجلس الوزراء، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 9,7 مليون خدمة طبية و 150 ألف عملية وجراحة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" بجودة عالمية، ومضاعفة أصناف الأدوية بكافة مراكز ووحدات التأمين الصحى الشامل لتتجاوز 450 صنف دوائي، واعتماد 23 منشآة صحية ببورسعيد طبقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

ولفت السبكى، إلى ارتفاع معدلات التردد على طب الأسرة ونجاح الدولة فى زيادة ثقة المواطن فى الرعاية الأولية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، متابعًا: سنعمل على تعزيز نظم الحوكمة الإكلينيكية والتحول الرقمى لتيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية وإتاحتها بشكل أكثر تميزًا، ومؤكدًا أن التأمين الصحى الشامل أعاد صياغة المشهد الصحى فى مصر واستعاد ثقة المواطنين فى الخدمات الصحية الحكومية وأصبح محل إشادات عربية ودولية.

وتطرقت النشرة، إلى منح رئيس هيئة الرعاية الصحية، جائزة القياديين المتميزين فى نهضة القطاع الصحى العربى، بملتقى اتحاد المستشفيات العربية، كما شارك بالجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين للإتحاد مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر ساهم فى تخفيف عبء المرض من على كاهل المواطن بعد أن كانت بلغت نسبة الإنفاق الشخصى على الصحة 62% من جيب المواطن، ولافتًا إلى العمل على 4 أهداف استراتيجية "التغطية الصحية الشاملة، التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حوكمة النظام الصحى" لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل واستدامة التشغيل بمعايير عالمية.

واختتمت النشرة، بإطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة "كن بطلًا وحارب الأمراض" للتوعية بالصحة العامة والرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، واستمرار حملة "انزل واطمن" للفحص الطبى الشامل السنوى المجانى للمنتفعين ممن مر عليهم عام من الفحص الطبى الدورى الأخير بالمحافظة مستهدفة فحص 140 ألف منتفع.

وأضافت، إطلاق ورشة عمل للتدريب على استخدامات القساطر الوريدية لأطباء الحضانات بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والمشاركة بالتدريب العملى المشترك للمناورة "صقر 94" لإدارة الأزمات والكوارث والتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة بالأقصر.

ولفتت، إلى نجاح أول عملية علاج انسداد الشريان الأورطى البطنى لمُسِّن بتقنية CERAB بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، وإنقاذ مريض من موت محتم بعد فقده 4 لتر من الدم بمستشفى السلام ببورسعيد، ونجاح جراحة لتثبيت الفك وإعادة تطابق الأسنان وإصلاح كسر مضاعف بالفم السفلى لمريض بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن "رعاية نيوز"، نشرة إخبارية تصدر بشكل دورى أسبوعيًا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية المتعلقة بالمواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها.

إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها، والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، خصوصًا فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن وسلامته.