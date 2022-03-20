وزيرة التضامن: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية.





وقدمت نيفين القباج، التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التى رأت فى عهد الرئيس السيسى طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبى.

وأكدت وزيرة التضامن، أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بلغ 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتى جاءت كالتالى، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوى الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

وأما عن الأم الكافلة لأحد الأطفال "كريمى النسب"، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعى ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل جامعى وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة على مؤهل عالى وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الفئات المُكرمة لهذا العام تشمل الأم المثالية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات أبناء مصر الأولى بالرعاية والأم المتميزة فى سوق العمل، بالإضافة إلى أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة مشروع قومى هام مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهى من الفئات التى تم استحداثها فى مسابقة هذا العام، وكذلك رائدة ريفية متميزة.