«شكرًا لنقيبنا المحترم».. رسالة سلوى عثمان لأشرف زكي بعد تحسن حالة والدها الصحية

/686965/شكرا-لنقيبنا-المحترم-رسالة-سلوى-عثمان-لأشرف-زكي-بعد-تحسن-حالة-والدها-الصحية

كشفت الفنانة الكبيرة سلوى عثمان تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدها الفنان الكبير عثمان محمد، بعد إصابته بجلطة، مشيرة إلى أنها تشهد تحسن ملحوظ، وموجه الشكر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان عثمان محمد ورسالة سلوى عثمان لنقيب الممثلين والفنانين

كتبت سلوى عثمان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجهة الشكر للفنان أشرف زكي وعدد كبير من نجوم الوسم الفني مثل نهال عنبر ومنير مكرم: «كل الشكر لنقيبنا المحترم والفنان القدير.. د. أشرف زكي علي اهتمامه ومتابعته للوعكة الصحية اللي مرت بوالدي الفنان القدير عثمان محمد علي».

وتابعت: «وكل الشكر للفنانة الرقيقة نهال عنبر والفنان الجميل منير مكرم علي إهتمامهم بوالدي وحالته الصحية وكل الشكر لكل الزملاء الفنانين وكل الصحفيين في مختلف المواقع علي إهتمامهم وسؤالهم عن صحة والدي».

أزمة عثمان محمد الصحية وتفاصيل حالته

واختتمت سلوى عثمان حديثها كاشفة عن تطورات حالة والدها الصحية: «بابا الحمد لله دلوقتي أحسن.. دعواتكم وإن شاء الله يقوم بألف صحة وسلامة يا رب العالمين».

وكانت صرحت سلوى عثمان لـ دوت الخليج عن أزمة والدها الصحية، قائلة: "الحمد لله هو دلوقتي كويس، وواضح أن الجلطة كان سببها إرهاق في الشغل وكان في ضغط عليه".

معلومات حول عثمان محمد

عثمان محمد ممثل مصري، ولد في الأسكندرية في عام 1935، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة و النطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الأسكندرية.

وكانت بدايته الفنية من خلال تقديم عدد من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الأسكندرية، فشارك فى أول مسلسل إذاعي بعنوان (حب وإلهام) تم إصداره في عام 1954، ومن هنا بدأ أن يذاع صيته بأعمال عديدة منها «للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم».

هذا وشارك عثمان محمد في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي)، أما عن أبزر أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).