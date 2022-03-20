إيلاريا سمير لـ دوت الخليج: الدبلوماسية المصرية أكدت حرص مصرعلى التعاون الثنائي على جميع الأصعدة

/686963/إيلاريا-سمير-لـ-تحيا-مصر-الدبلوماسية-المصرية-أكدت-حرص-مصرعلى-التعاون-الثنائي-على-جميع-الأصعدة

أشادت النائبة إيلاريا سمير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتطورات التي شهدتها علاقات مصر الخارجية، خلال الـ 7 سنوات الماضية، بعد تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، مؤكدة أهمية دور الدبلوماسية المصرية الرائد فى المنطقة حول مناقشة وحل بعض القضايا الدولية والأقليمية.

دوت الخليج

العلاقات المصرية الخارجية

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إيلاريا سمير، أن زيارة وزير الخارجية، سامح شكري لآسيا تأتي فى اطار سعي مصر على التعاون المستمر على مجمل العلاقات الثنائية بين الدول فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، لافتة إلى التطورات الإيجابية والمشاورات السياسية، التي تؤكد حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، مثمنة دور مصر كونها دولة رائدة في المنطقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن وزير الحخارجية سامح شكري يقوم بجولة اسيوية، من أجل التباحث بشأن تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمسائل ذات الصلة بدفع العلاقات الثنائية قدما نحو آفاق أرحب واوسع.

وكان سامح شكري، التقي اليوم، بنظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، فى اطار جولته الآسيوية، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قيام وزير الخارجية الباكستاني بزيارة مصر في فبراير 2021، وعقد فعاليات الجولة التاسعة من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في مارس 2021، وما تبع ذلك من زيارات متبادلة بين الجانبين، مؤكدا حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.