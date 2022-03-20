/686961/تحيا-مصر-يكشف-وصية-زكي-فطين-عبد-الوهاب-قبل-وفاته

دوت الخليج يكشف وصية زكي فطين عبد الوهاب قبل وفاته

وصية زكي فطين عبد الوهاب

علم موقع دوت الخليج من مصادره أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تحدث مع بعض أصدقائه عن وصيته وقال أنه يريد أن لا يقام له عزاء ويقتصر العزاء وقت الدفن، وأشار المصدر إلى أنه كان يشعر بأنه سيتوفى.

تأجيل جنازة زكي فطين عبد الوهاب

وعلى جانب آخر تأجلت جنازة زكي فطين عبد الوهاب، حيث كشف منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنها ستقام عقب صلاة المغرب، بدلًا من صلاة عصر اليوم، وذلك بمسجد السيدة نفيسة.

وأوضح منير مكرم سبب التأجيل في تصريح خاص لموقع دوت الخليج قائلًا: "تم تأجيل موعد الجنازة للمغرب ساعة واحد فقط لاستكمال استخراج تصاريح الدفن".

وفاة زكي فطين عبد الوهاب

توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».

إصابة زكي فطين عبد الوهاب بمرض في المخ

الجدير بالذكر أنه أعلن زكي فطين عبد الوهاب في نصف مايو من العام الماضي، إصابته بورم خبيث في المخ بالمرحلة الرابعة، وقبلها بسنة كان قد أعلن بأنه مصاب بسرطان الرئة، ولكنه تعافى منه بعد 4 شهور من الإصابة.

آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال الفنان مسلسل «كوفيد 25»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، بجانب كلا من يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وإيناس كامل، وراندا البحيري، ومحمد مرزبان، وأميرة العايدي.

ويدور المسلسل حول الدكتور ياسين المصري طبيب جراح كان يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات للفيروسات الخطيرة، يعمل حاليًا كانفلونسر، ويحاول موضحًا لجمهوره عن وجود فيروس منتشر يتلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية، وبعد إنتشار الفيروس يحاول ياسين إيجاد علاج له، وحماية أولاده ليلى وبلال بعد إنفصله عن زوجته نهال؛ بسبب موت ابنه علي، المرتبطة حاليًا من الدكتور سيف.