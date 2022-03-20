مسلسلات شهر رمضان 2022 .. نرمين الفقي مفاجأة مسلسل الكبير أوي 6

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تستعد الفنانة نرمين الفقي لتصوير مشاهدها ضمن مسلسل الكبير أوي 6 الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مشاركة نرمين الفقي في الكبير أوي 6

مسلسلات شهر رمضان 2022

تعد الفنان نرمين الفقي مفاجأة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي المقرر عرضه ضمن المسوم الرمضاني المقبل لعام 2022.

وتظهر الفنانة نرمين الفقي خلال حلقتين من العمل الذي يعرض عبر شاشة قناة on e الفضائية، وتقدم دور خاص بشخصية حزلئوم وابنه الذي يظهر في الجزء الجديد.

نرمين الفقي مسلسل الكبير أوي 6

ويشار أن الفنان أحمد مكي يواصل في الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوي في تجسيد الشخصيات الثلاثة الكبير وجوني وحزلئوم في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس عدد من نجوم الأجزاء السابقة مثل هشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وحسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وأوتاكا وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل أبو العروسة 3

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة نرمين الفقي حاليًا مسلسل أبو العروسة 3، المذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية وتجسد خلال الأحداث زوجة مدحت صالح التي طلقها في الجزء الثاني من العمل.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يوميًا عبر شاشة قناة dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الثانية صباحًا، والساعة 12:30 ظهرًا.

ويعرض العمل أيضًا عبر شاشة قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في الثامنة صباحا وبعدها في الرابعة عصرًا، ويشار أن المسلسل من كتابة وإخراج هاني كمال.

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ويضم المسلسل في بطولته كلا من سيد رجب، ومدحت صالح، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، وخالد كمال، ورانيا فريد شوقى، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ولاء الشريف، ومحمد حاتم، أحمد صيام، صفاء الطوخي، أماني كمال، وكارولين عزمي، وديانا هشام، وآخرين ويأتي الجزء الثالث من كتابة هاني كمال، والإخراج لـ كمال منصور.