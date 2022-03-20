/686957/بعد-نجاح-بعودة-يا-بلادي-ويجز-يوجه-رسالة-لمنتقديه-اهتموا-باللاجئين-زي-ما-بتهتموا-بالموضة

وجه مطرب الراب ويجز، رسالة قاسية لمنتقدي أزيائه في حفله الأخير بموسم الرياض السعودي، مطالبا الجمهور وزملائه في الوسط الفني بضرورة تسليط الضوء على قضية اللاجئين.

دوت الخليج يرصد رسالة ويجز لمنتقديه بعد سخريتهم من إطلالته بموسم الرياض السعودي

كتب ويجز عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «ليه موضع اللاجئين ده مش يتناقش ولا بيتسلط عليه الضوء اتمنى تهتموا بيهم قد ما بتهتموا بالموضة».

جاءت تلك الرسالة بعدما قام ويجز بطرح أغنيته الجديدة «بعودة يا بلادي»، التي ذهبت أرباحها إلى مخيم الزعتري في الأردن، وحققت نجاح كبير منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وصلت لتريند رقم 3 في الاكثر روجا لدي المستمعين، فضلا عن حصد آلاف المشاهدات.

كلمات أغنية بعودة يا بلادي لويجز

على قد ما إدتني الدنيا على قد ما راح اللي راح ساب فراغ وأشكي لنفسه في شي ضاع في شي ضاع

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

إن وقعت أقول أخ وما أقولش أغراب بتعادينا طخ طخ ونيشاني صواب حفرولي الفخ يا أشرار غدارة ما سونيش الدار غير بأمر الله بكرة تهون أجبر بالخاطر أمي ربتني مقاتل ما أمشيش في الباطل ما اخزنش كرهي في الباطل وعشاني يا ساحرة قابليني مرة وإدعيلي يا غالية، ما أشوطش على الفاضي

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

بنطمح وبنطمع بيبلو القدام بيحلو الجداد بتعتم ونلمع وما يفرحش فينا العدا جري الوحوش بيقصف العمر ولو على الحاجات بنشتري وتقدم ويحلو الجداد والأيام تتعاد ومشي الأيام نكبر وبتكبر الأحلام بنبص لقدام ولا عمري في ليلة نسيت القدام وإن شيلت الهم وإن يوم كسرك طول الحساب سيبها على الله كله على الله صاحبي على الله

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

أنا في ضهر ابو الصحاب سلبوا أوطانا أحلامنا أوطان حلمنا نبقى كبار وكبرنا فرسان إفرح يا عدينا بالصعب وقولت أخ وما قلتش اخ سايبنها على الله صاحبي تشاڤي وأنا مو صلاح يا بلادي يا بلادي بعودة يا بلادي من طينة يا بشر خدونا على الهادي.

ويجز يحتل التريند

الجدير بالذكر أنه مطرب الراب ويجز احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لأسباب مختلفة، سواء من أغنيته الجديدة «البخت» تارة، وتارة أخرى بسبب علاقته بالفنانة هدى المفتى، وفي الأيام الماضية احتل ويجز التريند بسبب ملابسه المثيرة للدهشة في حفل موسم الرياض السعودي، وآخرهم أغنية «بعودة يا بلادي».