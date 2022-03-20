/686954/كأس-الكونفدرالية-المصري-يفوز-على-القطن-الكاميروني-ويقترب-من-التأهل-بشكل-رسمي

حقق المصري الفوز على الفوز على نظيره القطن الكاميروني بنتيجة 2/0، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المصري المباراة بشكل قوي وضغط لاعبوه على مرمى الفريق الكاميروني، وهددوا مرمى القطن في أكثر من كرة، حتى سجل محمد عبد اللطيف جريندو الهدف الأول في الدقيقة 35.

ثم في شوط المباراة الثاني واصل المصري ضغطه على القطن، وأستطاع أحمد علاء أن يعزز بالهدف الثاني في الدقيقة 53، ليقتل المباراة تماماً، ولم يستطيع القطن أن يسجل أي أهداف في ظل سيطرة المصري على المباراة طوال أحداثها.

لتنتهي المباراة بنتيجة 2/0 لصالح المصري، ويرتفع رصيده للنقطة رقم 10 في المركز الأول، بينما توقف رصيد القطن عند 3 نقاط بالمركز الرابع.

تشكيل المصري لمواجهة القطن

فى حراسة المرمي: أحمد مسعود

فى خط الدفاع: هيثم العيوني- ياسر حامد – أحمد شديد – كريم العراقي

في خط الوسط:عمو موسي – حسن على – فريد شوقي –محمد عنتر-

في خط الهجوم: عمرو مرعي – محمد جريندو.

المصري ضد أوتوهو

ولكن تغير الأمر في شوط المباراة الثاني، وسيطر المصري على جميع أرجاء الملعب وهددوا مرمى أوتوهو في أكثر من كرة وحاولوا تسجيل هدف في ظل تكتل لاعبي الفريق الكونغولي.

لينجح المصري في الأخير بعد عدة محاولات من إحراز هدف في الدقيقة 83 عن طريق حسن علي، ليعطي فوز و3 نقاط مهمين للفريق البورسعيدي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري للنقطة رقم 7 متصدراً للمجموعة، وظل رصيد أوتوهو عند النقطة رقم 4 بالمركز الثالث.

المصري يسقط أمام طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط بالدوري

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بنتيجة، هدف دون رد، لصالصح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء من خلال خطأ من حسن علي لاعب فريق المصري في تمرير الكرة فضغط عليه اللاعب محمد جابر واستخلص الكرة ثم مرر كرة إلى فيكتوري بنينيانجبا المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت أقصى يمين المرمى.