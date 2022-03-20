/686952/زاناكو-يحقق-الفوز-على-الصفاقسي-ويهدي-بيراميدز-بطاقة-التأهل-لربع-نهائي-الكونفدرالية

حقق فريق زاناكو الزامبي الفوز على نظيرة التونسي نادي الصفاقسي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد زاناكو في المجموعة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية، بجانب كلا من بيراميدز، والصفاقسي التونسي، وأهلي طرابلس المغربي.

سجل بويد موساندا هدف المباارة الوحيد لصالح فريق زاناكو الزامبي، في الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر اللقاء.

موقف الفريقين في المجموعة

بهذا الفوز حصد زاناكو أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس الكونفدرالية في هذا الموسم، ولكن يظل في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى، من أصل 5 مباريات.

يتواجد الصفاقسي التونسي في المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، من أصل 5 مباريات.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس

يلتقي بيراميدز اليوم في الساعة التاسعة مساء، مع أهلي طرابلس، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت نتيجة مسحة بعثة بيراميدز النهائية بالمغرب قبل مواجهة أهلي طرابلس، بالسلبية قبل لقاء الفريقين على ملعب شهداء نينا.

بيراميدز يحسم بطاقة التأهلي

نجح بيراميدز من حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، قبل أهلي طرابلس، بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن الوصيف و 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث.

فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من أصل أربع مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز من خلالها في ثلاث مباريات، وخسر في مباراة.

جمعت الجولة الأولى بالمجموعة بأهلي طرابلس مع بيراميدز بالقاهرة في المجموعة الأولى بالكونفدرالية، وحقق فيها أصحاب الأرض الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.