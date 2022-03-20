/686950/الرئيس-الأوكرانى-فشل-المفاوضات-مع-روسيا-ينذر-بحرب-عالمية-ثالثة

صرح الرئيس الأوكرانىفولوديمير زيلينسكي ، فى تصريحات سي إن إن الأمريكية اليوم الأحد، أن فشل المفاوضات والمحادثات بين الجانب الروسى والأوكرانى تعنى حربا عالمية ثالثة.

دوت الخليج

تصريحات الرئيس الأوكرانى اليوم الأحد لشبكة سي إن إن الأمريكية

وأكد زيلينسكي، فى تصريحاته اليوم، على أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسى بوتين من أجل إنهاء هذه الحرب ووقف العمليات العسكرية الروسية ا فى الأراضى الأوكرانية.

وتابع انه من الضرورى اغتنام اى فرصة حتى اذا كانت بنسبة 1% فقط من أجل إنهاء هذه الحرب، مؤكدا على انه من دون مفاوضات لا يمكن إنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكرانى أن الرئاسة الروسية تسببت فى كارثة انسانية مع استمرار حصار المدن.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت فى بيانها اليوم الأحد عن تدمير أكثر من 200 طائرة بدون طيار و تدمير 144 دبابة ومدرعة فى العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية.

وأشار بيان وزراة الدفاع الروسية الى أنه تم تدمير 62 منشأة عسكرية بالأراضى الأوكرانية و اسقاط مروحية و6 مسيرات وتدمير أنظمة صواريخ

وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات الروسية استطاعت تدمير منطقة عسكرية كبيرة لتخزين الوقود داخل منطقة نيكولاييف بواسطة صواريخ حديثة وفرط صوتية، بالأضافة قتل مرتزقة أجانب والقضاء على أكثر من 100 مسلح، مضيفة أنه تم تدمير مراكز استخبارات إلكترونية فى مناطق بأوديسا.