سلوى عثمان تكشف لـ دوت الخليج تطورات حالة والدها الصحية بعد إصابته بجلطة

/686945/سلوى-عثمان-تكشف-لـ-تحيا-مصر-تطورات-حالة-والدها-الصحية-بعد-إصابته-بجلطة

تعرض الفنان القدير عثمان محمد منذ أيام قليلة لأزمة صحية مفاجأة، حيث أعلن إصابته بجلطة دون أن يكشف عن سببها وتطورات حالته الصحية.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عثمان محمد بعد إصابته بجلطة.

تطورات عثمان محمد الصحية

وكشفت نجلته الفنانة سلوى عثمان في تصريح خاص لـ دوت الخليج تطورات الحالة الصحية لوالدها وتفاصيل أزمته قائلة: "الحمد لله هو دلوقتي كويس، ووراضح أن الجلطة كان سببها إرهاق في الشغل وكان في ضغط عليه".

وأضافت في تصرحات خاصة: "المستشفى اللي كان فيها دوبت الجلطة لأنها كانت في البداية ولحقوها يعني الحمدلله.. وإن شاء الله يارب يبقى كويس ويقوم بألف سلامة، الدكاترة قالوا محتاج 10 أيام راحة".

إصابة عثمان محمد بجلطة

وأعلن عثمان محمد إصابته بالجلطة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلّا: "الأصدقاء والأحباب، اعتذر عن عدم الرد علي رسائلكم لإصابتي فجأة بجلطة في المخ.. ربنا يجعلها خفيفة ارجوكم الدعاء والله يستجيب لدعائكم باذنه وهو الرحمن الرحيم"

السيرة الذاتية للفنانة سلوى عثمان

ولدت في 29 أبريل عام 1960 في محافظة الإسكندرية وهي ابنة الفنان القدير عثمان محمد على الذي كانت بدايته في العمل كمستشار لغوي في كلية الإعلام يقوم بتصحيح النطق للفنانين في لغة الحوار الخاصة بالعمل، وبعد ذلك انتقل ليعمل كمفتش أول التربية المسرحية وفي تلك التوقيت كانت سلوى عثمان مازالت صغيرة.

شاركت الفنانة القديرة سلوى عثمان في عدد لا حصر له من أهم أعمال الدراما المصرية ولها أدوار هامة أثرت في قلوب الجماهير وكانت عالمة بارزة في تاريخها الفني ولعل من أبرز المسلسلات الشهيرة التي شاركت فيها مسلسل المال والبنون الذي كان يضم مجموعة كبيرة نجوم الفن فجاءت لها الفرصة الذهبية للعمل مع الفنان القدير حسين فهمي و زيزي البدراوي بالمشاركة مع الفنان سعد أردش و جمال إسماعيل و روجينا في دور سيدة زوجة هادي الجيار الذي كان يؤدي دور عبد المنعم عباس الضو، وبعد ذلك شاركت في قائمة كبيرة من أعمال الشاشة الصغيرة الأخرى مثل مسلسل غوايش بالمشاركة مع فاروق الفيشاوي و صفاء أبو السعود والقديرة أمينة رزق