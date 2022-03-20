بالغناء.. كارمن سليمان تشعل أولى حفلات نجلها زين في المدسة

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دوت الخليج

كارمن سليمان بحفل نجلها

نشرت سليمان عدة صور من حفل نجلها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ظهرت خلالهم هي وزوجها الملحن مصطفى جاد وشقيقتها، وعلقت على الصور قائلة: "‏أول حفلة نحضرها لزين في المدرسة بتاعته

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