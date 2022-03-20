/686972/الرئيس-السيسي-يطلع-على-مشروع-موازنة-العام-المالي-القادم-ويوجه-بتخفيف-آثار-التداعيات-الاقتصادية-على-المواطن

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، ويوجه الحكومة بالاعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري".

دوت الخليج

امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الاساسية

هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

دعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة

وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الاساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.

ايضا الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات، لاسيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى اطلاع سيادته على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.