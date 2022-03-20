/686944/أسامة-الشاهد-تأهيل-الموظفين-عاملا-أساسيا-فى-نجاح-التحول-الرقمى-بالخدمات-الحكومية

منتقدا بطء إجراءات الشهر العقارى بعد الميكنة

أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التحول الرقمى الذى تنفذه الحكومة فى العديد من الخدمات المقدمة للقطاعات الاستثمارية والصناعية، مثل الجمارك والضرائب، والشهر العقارى، وغيرها من الخدمات.

دوت الخليج

وطالب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات له اليوم، بأهمية استمرار عمل هذه الجهات بالنظامين الورقى والإلكترونى معا لفترة من الوقت، حتى يتم تدريب الموظفين وتأهيلهم بشكل جيد يسمح بأداء هذه الخدمات بشكل أسرع وأسهل دون أن يتسبب فى تعطيل الخدمة أو تعقيد الإجراءات، علاوة على أعطال السيستم المتكررة.

أسامة الشاهد: تأهيل الموظفين عاملا أساسيا فى نجاح التحول الرقمى بالخدمات الحكومية

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات،الشاهد إلى أن ميكنة مكاتب الشهر العقارى أمر طالبنا به كثيرا، وهو ما تم بالفعل، لافتا إلى أن عدم تأهيل الموظفين بشكل جيد أدى إلى تقليل عدد التوكيلات التى يقوم المكتب بإنهائها يوميا فى عدد من الفروع وهو ما خفض حجم العمل فى بعض الفروع لنسب تتخطى 50%، بسبب عدم التأهيل الكافى للموظفين للتعامل مع النظم الإلكترونية.

التأثير بالسلب على تسريع إجراءات الاستثمار

ولفت المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن أحد مكاتب الشهر العقارى كان يصدر يوميا نحو 300 توكيل، وبعد الميكنة قرر رئيس المكتب تقليل العدد إلى 80 توكيل فقط يوميا بسبب عدم قدرة الموظفين على التعامل مع التحول الرقمى.

وأوضح المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن هذا الأمر متكرر فى أكثر من جهة وليس الشهر العقارى فقط، وهو ما يؤثر سلبا على تسريع إجراءات الاستثمار، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بجهود كبيرة لتيسير بيئة الأعمال وتخصيص ميزانيات ضخمة لعملية التحول الرقمى، وهو ما يتطلب استمرار العمل اليدوى جزئيا لحين تأهيل العنصر البشرى جيدا لفترة انتقالية.