/686935/شديد-البرودة-تعرف-على-ذروة-انخفاض-درجات-الحرارة-الأيام-القادمة

تحدثت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، عن الاحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الايام القادمة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات وعدم استقرار، منوهة انه درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض عن المعدلات الطبيعية لها خلال هذا العام وذلك بمقدار ست درجات.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية سوف تسجل 17 درجة

وتابعت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجويةخ لال مادخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية سوف تسجل 17 درجة، منوهة الى ان موعد ذروة الانخفاض في درجات الحرارة سوف يكون الثلاثاء المقبل والاربعاء، كاشفة سبب هذا الامر وهو تاثر البلاد بمنخفاضات جوية في طبقات الجو العليا.

الطقس اليوم خلال ساعات الليل سوف يكون بارد

وأشارت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم خلال ساعات الليل سوف يكون بارد، كما انه متوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

الالتزام بعدم التخفيف

وأوضحت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان هذه الفترة ستشهد تقلبات جوية الامر الذي يتطلب من المواطنين الالتزام بعدم تخفيف ملابسهم،لتفادي الاصابة بامراض البرد خلال هذه الايام.

توقعات خبراء هيئة الارصاد الجوية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الغد الاثنين ، والذي سيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.