أرقام أبو جبل والشناوي وجع في رأس كيروش.. من يستحق حراسة عرين الفراعنة أمام السنغال ؟

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ينتظر منتخب مصر مواجهة قوية وهامة تجمعه بنظيره السنغالي، ضمن مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيكون لقاء الذهاب على ستاد القاهرة يوم 25 مارس، على أن يكون مباراة العودة في داكار العاصمة السنغالية يوم 29 من نفس الشهر، أي في خلال 5 أيام سيحسم من المتأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

حيرة كيروش

ويوجد حيرة في رأس كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حول مركز حراسة المرمى، حيث كان محمد الشناوي الحارس الأساسي للفراعنة قبل إصابته، ليدخل أبو جبل بديلاً له في كأس أمم أفريقيا ويتألق بشكل كبير ولافت للنظر.

وقاد أبو جبل حينها منتخب مصر للتأهل للمباراة النهائية من البطولة بعد تصديه 5 ركلات جزاء خلال اللقائات التي خاضها، ليكون حارس الزمالك حديث الصحافة العالمية في ذلك التوقيت نظراً للمستوى الرائع الذي قدمه.

وأشاد إدوارد ميندي حارس السنغال وقتها بأبو جبل، وقال أنه هو من يستحق أن يحصل على جئزة أفضل حارس في بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

تراجع المستوى

وبعد نهاية البطولة شهد تراجع نسبياً في أداء أبو جبل والشناوي مع القطبي الأهلي والزمالك، فمن الممكن بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها عقب نهاية البطولة، خاصة الأول بشأن مفاوضاته مع الزمالك حول التجديد، الذي لم يحسم موقفه حتى الأن من التجديد للزمالك أو الرحيل للنصر السعودي أو أي فريق أخر.

وسيكون ذلك وجع في رأس كيروش فمن سيعتمد عليه أمام السنغال أبو جبل الذي تألق معه عند الإستعانه به في كأس أمم أفريقيا، أم سيعيد الشناوي الحارس الذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي، فسنرى من سيقوم بحراسة عرين الفراعنة خلال المواجهتي الهامتين.

مقارنة بين الشناوي وأبو جبل هذا الموسم

محمد الشناوي

النادي: الأهلي القيمة التسويقية: 3 ملايين يورو السن: 33 سنة فى الموسم الحالي

لعب: 13 مباراة استقبل: 14 هدفاً حافظ على نظافة شباكه في: 3 مباريات

محمد أبو جبل

النادي: الزمالك

القيمة التسويقية: مليون ونف يورو

السن: 33 سنة

في الموسم الحالي

لعب: 13 مباراة

استقبل: 14 هدف

حافظ على نظافة شباكة: 4 مباريات