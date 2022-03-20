نشرة أخبار الفن: وفاة زكي فطين عبد الوهاب.. حسام حبيب يعود لنشاطه الفني بعد انفصاله عن شيرين.. وهذه تطورات الحالة الصحية لـ عثمان محمد بعد إصابته بجلطة

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

«الألبوم جاهز».. حسام حبيب يعود لنشاطه الفني بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب

يعود الفنان حسام حبيب لنشاطه الفني، باستعداده لطرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، بعد انفصاله عن النجمة شيرين عبد الوهاب وبعد 5 سنوات من طرحه آخر أعماله الغنائية.

وروج حبيب للألبوم الجديد، من خلال خاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث نشر مقطع فيديو له وكتب عليه: "ألبوم جاهز؟».

وفاة زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مع مرض السرطان

توفى منذ قليل الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويشييع جثمانه من مسجد السيدة نفسية عقب صلاة العصر.

كشف منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تأجيل موعد جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، لتقام بعد صلاة المغرب، بمسجد السيدة نفيسة، بدلًا من الرابعة والنصف عصرًا.

وأوضح منير مكرم سبب التأجيل في تصريح خاص لموقع دوت الخليج قائلًا: "تم تأجيل موعد الجنازة للمغرب ساعة واحد فقط لاستكمال استخراج تصاريح الدفن

سلوى عثمان تكشف لـ دوت الخليج تطورات حالة والدها الصحية بعد إصابته بجلطة

تعرض الفنان القدير عثمان محمد منذ أيام قليلة لأزمة صحية مفاجأة، حيث أعلن إصابته بجلطة دون أن يكشف عن سببها وتطورات حالته الصحية.

وكشفت نجلته الفنانة سلوى عثمان في تصريح خاص لـ دوت الخليج تطورات الحالة الصحية لوالدها وتفاصيل أزمته قائلة: "الحمد لله هو دلوقتي كويس، ووراضح أن الجلطة كان سببها إرهاق في الشغل وكان في ضغط عليه".

وأضافت في تصرحات خاصة: "المستشفى اللي كان فيها دوبت الجلطة لأنها كانت في البداية ولحقوها يعني الحمدلله.. وإن شاء الله يارب يبقى كويس ويقوم بألف سلامة، الدكاترة قالوا محتاج 10 أيام راحة".

وأعلن عثمان محمد إصابته بالجلطة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلّا: "الأصدقاء والأحباب، اعتذر عن عدم الرد علي رسائلكم لإصابتي فجأة بجلطة في المخ.. ربنا يجعلها خفيفة ارجوكم الدعاء والله يستجيب لدعائكم باذنه وهو الرحمن الرحيم"