وزير التعليم العالى: توجيهات رئاسية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية

جدة - نرمين السيد - فى مستهل كلمته، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تضطلع بمسؤولية مجتمعية تخص صحة المواطنين مُتمثلة فى المستشفيات الجامعية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، لخدمة شريحة عريضة من المواطنين المصريين.

وأكد أن المستشفيات الجامعية أثبتت كفاءة وتعامل بحرفية فى جائحة كورونا، وساهمت على مستوى الدولة فى علاج المصابين من خلال مستشفيات العزل وبروتوكولات العلاج.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى قابلة للزيادة قريبًا، فضلاً عن وجود 650 مستشفى تابع لوزارة الصحة تساهم جميعها فى خدمة المواطن المصرى، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية.

كما أكد أن ربط المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سيساهم فى متابعة المريض وتوجيهه لأقرب مستشفى وذلك بفضل البنية التحتية المميكنة.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تشغيل المرحلة الأولى من المستشفيات الجامعية "79 مستشفى"، لافتًا إلى أن مخرجات هذا المشروع هى هدف قومى لطالما سعينا لتنفيذه، مؤكدًا أهمية وجود خريطة مرضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مما ييسر على القائمين على بروتوكولات العلاج اختيار البروتوكول المناسب حسب التاريخ المرضى للمريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المشروع لما يمثله من أهمية شديدة للمواطنين ممن يتلقون الرعاية الصحية فى مصر؛ حيث يهدف المشروع إلى أتمتة عملية الرعاية الصحية وخلق ملف طبى مُتكامل لكل مواطن يستطيع من خلاله تلقى الرعاية الصحية من جميع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، كما أنه مُخطط له أن يتم ربطه بمشروع التأمين الصحى الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومن ثم يكون للمواطن المصرى ملف صحى واحد يستطيع من خلاله تلقى الخدمات الصحية والرعاية من أى منفذ قريب منه أو من أى منفذ يحيله إليه الطبيب المعالج وبالتالى تكامل وترابط المنافذ التى تتبع كل من وزارة الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الملف الصحى الموحد سيُسهم فى إحداث نقله نوعية فى جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين.

وأضاف طلعت، أن المشروع يشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكامل أنشطة الإدارة من مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم والربط بين جميع أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لآخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والاحصائيات التى تُسهم فى عملية البحث العملى وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التى تستلزمها أبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.

وأشار الوزير، إلى مجالات التعاون المتعددة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمي، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لبناء مجتمع رقمى متكامل، حيث تم الانتهاء منذ شهور قليلة من المرحلة الأولى من مشروع الاختبارات المُميكنة فى القطاع الطبى بجميع الجامعات الحكومية، حيث يتم العمل حاليًا فى المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك التعاون المُشترك فى مراكز إبداع مصر الرقمية، التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات، بالإضافة إلى افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم تقسيم مشروع منظومة ميكنة المستشفيات الجامعية إلى مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى شاملة تابعة لعدد 11 جامعة، بالإضافة إلى عدد 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 مليون مريض سنويًا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تتضمن ميكنة عدد 9 جامعات بإجمالى 65 مستشفى بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 8 ملايين و500 ألف مريض، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية من أجل مصلحة المواطن المصرى.

وأشار اللواء مهندس حازم محمد سعفان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إلى أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة فودافون مصر، لتقديم خدمات فائقة الجودة للمستشفيات الجامعية التى تخدم ملايين المرضى سنويًا، مؤكدًا على تفعيل هذه الخدمات فى أقرب وقت، لرفع كفاءة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، وزيادة عدد المُستفيدين من المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، عن سعادته بالمشاركة فى رقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن المُساهمة فى تطوير منظومة الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الشركة تعد شريكًا للعديد من الجهات الحكومية والهيئات فى المشروعات الهامة، حيث أنها تُقدم عددًا من الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية ومن أبرزها المُشاركة فى مشروع ميكنة نظام التأمين الصحى الشامل.

وعلى هامش إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، تم تبادل عقد الشراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة فودافون مصر، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، لتطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة المستشفيات الجامعية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

شهد الفعاليات، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، الدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والمديرين التنفيذيين للمشروع بكل مستشفى، وعدد من رؤساء مستشفيات وزارة الصحة، ومُمثلى الشركة المنفذة "تحالف فودافون مصر".