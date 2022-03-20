السكة الحديد تكشف لمبتدا تفاصيل تشغيل البوابات الإلكترونية ب5 محطات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس حسن طِلب، مدير عام التسويق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن مشروع البوابات الإلكترونية بمحطة مصر، جاء تتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى المداخل والمخارج فى أرصفة المحطات الرئيسية.





وأوضح طلب، فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أنه تم اختيار 5 محطات رئيسية، فى المرحلة الأولى، شملت "القاهرة ـ الجيزة ـ الإسكندرية ـ سيدى جابر ـ دمنهور".

وأشار إلى أنه تم اختيار تلك المحطات نظرًا لكثافة الركاب فيها، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 7 محطات، وكذلك الثالثة، ثم ينطلق المشروع تباعا فى مختلف الجمهورية.

وأكد المهندس حسن طِلب، أن الهدف من البوابات، هو حوكمة وتنظيم دخول الركاب ومنع أى ركاب بدون تذكرة من الدخول للمحطات، وزيادة الإيرادات التى ستعود لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ومنع دخول المتسولين والباعة الجائلين.