وأوضح طلب، فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أنه تم اختيار 5 محطات رئيسية، فى المرحلة الأولى، شملت "القاهرة ـ الجيزة ـ الإسكندرية ـ سيدى جابر ـ دمنهور".
وأشار إلى أنه تم اختيار تلك المحطات نظرًا لكثافة الركاب فيها، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 7 محطات، وكذلك الثالثة، ثم ينطلق المشروع تباعا فى مختلف الجمهورية.
وأكد المهندس حسن طِلب، أن الهدف من البوابات، هو حوكمة وتنظيم دخول الركاب ومنع أى ركاب بدون تذكرة من الدخول للمحطات، وزيادة الإيرادات التى ستعود لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ومنع دخول المتسولين والباعة الجائلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تكشف لمبتدا تفاصيل تشغيل البوابات الإلكترونية ب5 محطات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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