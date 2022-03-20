/686949/سنبدأ-تنفيذ-التوصيات-والمخرجات-الرسالة-الختامية-للمنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن

اختتمت أعمال المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي عقد على مدار ٤ أيام، بمشاركة ٦ وزراء.

دوت الخليج

الرسالة الختامية للمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن

جاء ذلك وفق الرسالة الختامية للمنتدى حيث تضمنت "اجتمعنا بروؤى وأهداف طموحة وأجندات عمل كان فيها وطننا العزيز وشعبنا الأبيّ هو محركنا الرئيسي ووجهتنا الوحيدة، وتعاهدنا على السير معًا وتوحيد الجهود.

تناقشنا وتبادلنا الأطروحات مع الوزراء في عدد من القضايا والملفات الحيوية وقدمنا صورة حضارية وعصرية للحياة الحزبية المصرية ورسمنا لوحة جديدة لطبيعة عمل الأحزاب والقوى السياسية.

فتحنا ملفات الإسكان وما يتعلق بها موضوعات حيوية تتعلق بحياة المواطنين وعلى رأسها (مخالفات البناء)

استهدفنا (معركة الوعي) خلال جزء كبير من ورش العمل وأكدنا على ضرورية الاستمرار في تعزيز معركة الوعي ضد مخاطر جماعات الكفر والظلام التي تستهدف تقويض جهود الدولة.

تحدثنا عن الجمهورية الجديدة؛ جمهورية العلم والحلم والسلام والأمن والحضارة والفنون والثقافة والإبداع والريادة والتنمية والقوة، والإنسانية والكرامة، وتحدثنا عن مستقبل بلادنا وحياة شعبنا الأبي الذي كان المحرك الرئيسي في مشروع النهوض والتنمية والبناء.

استعرضنا مستقبل الصناعة المصرية وخطة الدولة التصديرية وجهودها في دعم صغار الصناع وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وخططها الطموحة لتسهيل عملية الاستثمار.

تحدثنا عن ملف الزراعة ومستقبل الري الحديث وخطة الدولة التوسعية في الزراعات الاستراتيجية، ومستقبل الأمن القومي الغذائي، وتطرقنا إلى موقف الاقتصاد وكل ما يتعلق به.

وفي الختام .. كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بناء مصر الأعظم، وكل التحية للوزراء المشاركين في أعمال المنتدى (الزراعة - المالية- الإسكان- التخطيط- الصناعة- شؤون المجالس النيابية).. وكل الشكر والتحية لكافة القوى والتكتلات والأحزاب السياسية المشاركة..

وفي الختام .. انتهى المنتدى بفعالياته .. وسنبدأ العمل على تنفيذ كافة مخرجاته ومقترحاته لنساهم جميعًا في نهضة بلادنا .