/686947/النائب-العام-يأمر-بإعادة-التحقيق-في-واقعة-وفاة-سيدة-داخل-غسالة-ملابس-بكفر-الشيخ

أمر السيد المستشار النائب العام اليوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس الجاري بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في واقعة وفاة سيدة غرقًا داخل غسالة ملابس بمسكنها بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستكمال التحقيقات فيها.

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وكان السيد المستشار النائب العام قد وجَّه مكتبه الفني بفحص القضية في ضوء التظلم المقدم فيها، والذي انتهى إلى إعادة التحقيق فيها واتخاذ عدة إجراءات بها لبيان حقيقة ما أورده المتظلم بطلبه، والتأكد إذا كان ما نعاه قد يُغيِّر وجه الرأي في الدعوى أم يؤكد تصرف النيابة العامة السابق بها.

النائب العام يأمر بإعادة التحقيق في واقعة وفاة سيدة داخل غسالة ملابس بكفر الشيخ

هذا، وستُعلن النيابة العامة عن النتائج النهائية للتحقيقات عقب الانتهاء منها.

النيابة العامة تقرر حبس المتهمة بقتل طفلة جارتها لسرقة قرطها ببني مزار

جدير باذكر أن النيابة العامة قررت حبس المتهمة بقتل طفلة جارتها لسرقة قرطها ببني مزار، حيث أُخطرت النيابة العامة يوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس الجاري بالعثور على حقيبة بها جثمان الطفلة المجني عليها والبالغ عمرها 4 سنوات بعربة القطار بمحطة سكك حديد مصر بمحافظة القاهرة.

وتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لمناظرة الجثمان فتبينت إصاباتٍ به، وعاينت محل العثور عليه، كما سألت أفرادَ الأمن والمسئولين بمحطة القطار الذين عثروا على الجثمان، وكلّفت الشرطة بالتحري لتحديد هُوية المتوفاة، وندبت الطبَّ الشرعيَّ لإجراء الصفة التشريحية بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة.