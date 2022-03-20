/686942/خاص-تأجيل-جنازة-زكي-فطين-عبد-الوهاب-إلى-صلاة-المغرب-لهذا-السبب

كشف منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تأجيل موعد جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، لتقام بعد صلاة المغرب، بمسجد السيدة نفيسة، بدلًا من الرابعة والنصف عصرًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| تأجيل جنازة زكي فطين عبد الوهاب إلى صلاة المغرب لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.