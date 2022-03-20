/686941/انقسام-داخل-مجلس-إدارة-الاتحاد-السكندري-حول-تولي-عماد-النحاس-تدريب-الفريق

اقترح بعض اعضاء مجلس إدارة الاتحاد السكندري تعيين عماد النحاس مديراً فنياً للفريق خلفاً لحسام حسن، الذي رحل بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهناك حالة من الانقسام داخل المجلس حول تعيين عماد النحاس مديراً فنياً، حيث يرى البعض أنه يجب الإستعانه بمدير فني أخر، وبعض الاصوات اقترحت الإستعانة بمدرب المقاولون السابق.

وأتفقت جميع الاصوات على الإستعانة بمدرب مصري وليس أجنبي في تلك الفترة، لأن الفريق يلعب مباريات متتالية ولا يوجد وقت للمدير الفني الاجنبي للتعرف على اللاعبين، ففالخيار المصري أفضل نظرغاً لأنه يعرف اللاعبين والدوري المصري.

الاتحاد السكندري يعلن إقالة حسام حسن وفسخ العقد بالتراضي

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن إقالة حسام حسن وجهازه الفني وفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وأستقر مجلس إدارة الاتحاد السكندري على رحيل حسام حسن بعد عدة جلسات جمعتهم ببعض، ليوجه مجلس الإدارة في الأخير الشكر للتؤام وباقي الجهاز، ليستقروا على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

إقالة حسام حسن

ولم تسعف النتائج حسام حسن في الأونه الأخيرة مع الاتحاد، حيث لم يعرف الفريق طعم الفوز في أخر 5 مباريات، لتبدأ بعض الجماهير المطالبه بتغيير الجهاز الفني.

ثم عقد مجلس إدارة الاتحاد بعض الاجتماعات ليستقروا بشكل نهائي على توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفني.

ويناقش المجلس عدة أسماء للإستقرار على تولي أحدهم المهمة الفنية للفريق السكندري خلفاً لحسام حسن، وجاءت بعض الترشحيات نحو عماد النحاس ومجدي عبد العاطي لقيادة الفريق الفترة القادمة.

إجمالي مستحقات حسام حسن بعد إقتراب الرحيل من الاتحاد السكندري

يحق لـ التوأم في حال فسخ التعاقد معهم الحصول على مبلغ 3 مليون جنيه، قيمة الشرط الجزائي لمدة شهرين، حيث يحصل حسام حسن وجهازه المعاون على مليون و500 الف جنيه شهريًا.

الإسماعيلي يحقق أول فوز له بالدوري على حساب الاتحاد السكندري

حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1/0، على ملعب "برج العرب"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى الاتحاد في العديد من الكرات، حتى أستطاعوا في تجيل أول الأهداف عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 24، ثم عاد الاتحاد سريعاً وتعادل بعدها بثلاثة دقائق عن طريق خالد الغندور.