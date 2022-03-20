«مات الرائع ابن الرائعين».. نجوم الفن يودعون زكي فطين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

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حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي الفنان زكي فطين عبد الوهاب الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأحد، الموافق 20 مارس، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الخبيث.

دوت الخليج يرصد دفتر عزاء الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب.

صلاح عبد الله يشارك في دفتر عزاء زكي فطين

وجاء على رأس الناعيين، الفنان القدير صلاح عبد الله، حيث نشر عبدالله صورة للفنان الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، وعلق عليها قائلاً : “مات الطيب المهُذَب المُثقَف الرائع إبن الرائعين ليلى مراد وفطين عبدالوهاب ، في السنوات الأخيرة عانى كثيراً من المرض الخبيث وقاومه بالصبر والرضا فلندعو له المولى أن يجعل معاناته في ميزان حسناته ويرزقه جنته بعفوه وكرمه ورحمته".

رانيا فريد شوقي تنعي زكي فطين عبد الوهاب

وشاركت في دفتر عزاءه رانيا فريد شوقي، ونشرت صورا له عبر صفحتها الشخصية انستجرام، وعلقت: "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل مرضه في ميزان حسناته".

ونعته الفنانة القديرة فيفي عبده قائلة عبر انستجرام: “إنا الله وإنا إليه راجعون.. الفنان زكي فطين عبد الوهاب.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة”.

رانيا يوسف تودع زكي فطين عبد الوهاب

وانضمت لهم الفنانة رانيا يوسف التي نشرت صورًا له عبر صفحتها الشخصيه انستجرام، وعلقت قائلة: البقاء لله وفاة الفنان الجميل زكي فطين عبد الوهاب ، الله يرحمة و يغفرله و يسكنة فسيح جناتة و يصبر أسرته.

وقالت الفنانة سماح أنور: «ماتقابلناش وماشتغلناش ولا اتقابلنا حتى صدفة، بس كنت بحب شغله وهدوءه ونظرته للفن، في كل انترفيوهاته وأعماله قوي، سليل العمالقة وابن العظيمان ليلى مراد والمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، سليل العمالقة منير مراد الفلتة، وعباس كامل العظيم، وداعًا الأستاذ العظيم».

وكتب المنتج محمد العدل، عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلًا: وداعًا زكي فطين عبدالوهاب، قاومت قدر المستطاع، وأخيرًا لكل أجل كتاب، البقاء لله والبقية في حياة كل من أحبك".

فيما نشر الفنان مصطفى درويش، صورة للفنان الراحل عبر صفحته على “فيسبوك”، وعلق: “الله يرحمك يا طيب .. البقاء لله وحده”.

وأعربت نهال عنبر عن حزنها على خبر وفاة الفنان الكبير، قائلة: “وداعا الفنان زكي فطين، إنا لله وإنا إليه راجعون .. الأخ والصديق والفنان رحمه الله عليه .. الفاتحة”