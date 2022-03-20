خالد أبو الوفا لـ دوت الخليج: المشروع القومي للصوامع جاء للحفاظ علي الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه

/686939/خالد-أبو-الوفا-لـ-تحيا-مصر-المشروع-القومي-للصوامع-جاء-للحفاظ-علي-الغذاء-وتأمين-المخزون-الاستراتيجي-منه

أشاد النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، بالمشروع القومى للصوامع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية السعة التخزينية، لافتا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة علي استدامة الأمن الغذائي.

دوت الخليج

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن القيادة السياسية استطاعت التنبؤ بما قد يواجه الأمن الغذائي فقامت بإطلاق المشروع القومي للصوامع للحفاظ علي الغذاء بأعلي قدر من التكنولوجيا الحديثة والجودة التخزينية ، لافتا أن الرئيس السيسي وجه بتطوير وميكنة الصوامع وذلك بالتزامن مع التطوير الذي تشهده الدولة.

خالد أبو الوفا:القيادة السياسية استطاعت التنبؤ بما قد يواجه الأمن الغذائي

وتابع عضو مجلس الشيوخ:جهود الدولة المستمرة للتوسع في إنشاءالصوامع، جاء في إطار حرصها علي استدامة سلامة حفظ القمح في البلاد وضمان وجود مخزون استراتيجي؛ نظرا لأهمية القمح كلسعة رئيسية .

وأكد أبو الوفا، أن الدولة قامت بإنشاء الصوامع في جميع المحافظات لتخزين القمح وحفظه علي أحدث تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها، مضيفا: المشروع القومي للصوامع زاد من السعة التخزينية للقمح لتصل إلى 3.4 مليون طن بدلاً من 1.6 مليون طن.

زيادة مساحة القمح

وكان قد أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسي سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين، وأيضا مشروع التوسع الأفقى الذى ساهم فى زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام ومع دخول المشروعات القومية الكبرى فى توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان خلال 3 سنوات، وبالتالى تقليل الفجوات الغذائية، وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين".

وناشد القصير، المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعى للقلق، مشيرا إلى أنه رغم الظروف التى يشهدها العالم حاليا من موجة فى ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هى التى تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة فى الأسعار.