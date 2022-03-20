جنازة زكي فطين عبد الوهاب.. تفاصيل الاستعدادت الأخيرة لاستقبال الجثمان «فيديو»

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تجري الآن عائلة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، الاستعدادات الأخيرة، لاستقبال جثمانه، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأبعاء، عن عمر ناهز الـ61 عامًا.

دوت الخليج يرصد الاستعدادت الأخيرة لاستقبال جثمان الفنان زكي فطين عبد الوهاب.

تشيع جثمان زكي فطين عبد الوهاب من مسجد السيدة نفيسة

وسيتم تشيع جثمان الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة العصر.

قصة صراع زكي فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان

وفارق الفنان زكي فطين عبد الوهاب، الحياة صباح اليوم، بسبب معاناته مع مرض السرطان الذي أُصيب به مرتان الأولى في الرئة وشُفي منه بعد 4 شهور من العلاج والمرة الثانية في المخ بالمرحلة الرابعة.

محمد سليمان ينعي زكي فطين عبد الوهاب

هذا وقد نعي الكاتب والسيناريست محمد سليمان الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، الذي رحل عن دنيانا ظهر اليوم

وكتب سليمان علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " الأستاذ زكي فطين عبدالوهاب من أنقى وأجمل الناس اللي قابلتهم في رحلة سنين المهنة المهلكة، كان يتفجر بالأحلام والشغف لآخر لحظة".

وأضاف "النهاردة رحل بعد صراع مؤلم مع المرض الخبيث، حبيته من قبل ما نتقابل وهو أمام الكاميرا في اسكندرية كمان وكمان ليوسف شاهين، ومرسيدس يسري نصرالله، وهو وراء الكاميرا في الفيلم اللي مكملوش رومانتيكا، وبعدها رجع أمام الكاميرا ولنا معا مشهد أيقوني باعتز بيه جدا، هو مشهد المناظرة في اسم مؤقت.. لروحك السلام أيها الأستاذ الجميل".

من أبرز الأعمال التي شارك فيها الفنان زكي فطين عبد الوهاب: "أهل كايرو، بحب السيما، اسم مؤقت"، وله تجربة في مجال التأليف واﻹخراج من خلال فيلم "رومانتيكا" عام 1996.

أبرز أعمال زكي فطين عبد الوهاب

كما تألق في تفاحة آدم، اسم مؤقت، الزوجة الثانية، العراف، إثبات شخصيّة، فرح ليلى، على كف عفريت، آدم وجميلة، البلطجي، روبي، طرف ثالث، المواطن x، سمارة، ريش نعام، إسكندرية كمان وكمان، العنف والسخرية الفاجومي، سكوت ح نصور، مرسيدس، سرقات صيفية، شهادة ميلاد).