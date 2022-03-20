موناكو يقسو على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي 

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حقق موناكو الفوز على باريس سان جيرمان، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فشل باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز أمام موناكو، على الرغم من وجود العديد من نجوم وأساطير كرة القدم، في صفوفهم وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز رفع موناكو رصيده إلى النقطة الـ 44 ، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، ومن أصل 29 مباراة، سجل من خلالها الفريق 43 هدف، فيما استقبلت شباكة 30 هدف.

بهذا الفوز تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الـ 65 ، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، ومن أصل 29 مباراة، سجل من خلالها الفريق 59 هدف، فيما استقبلت شباكة 27 هدف.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : أشرف حكيمي - ماركينيوس - كيمبيمبي - مينديز.

خط الوسط : دانيلو - بارديس - ماركو فيراتي - فينالدوم.

خط الهجوم: نيمار دا سليفا - كيليان مبابي.