/686932/انتخاب-مايسة-عطوة-رئيسا-للجنة-ذوى-الاحتياجات-الخاصة-باتحاد-المرأة-المتخصصة-بجامعة-الدول-العربية

وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، لاختيارها رئيسا للجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بالاتحاد.

دوت الخليج

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المنصب الرفيع اكسبها سعادة كونها من المهتمات بذوى الهمم، تتمني ان تكون من التروس العاملة التي تدفع عجلة الاتحاد دوما إلي الأمام.

انتخاب مايسة عطوة رئيسا للجنة ذوى الاحتياجات الخاصة باتحاد المراة المتخصصة بجامعة الدول العربية

وأكدت مايسة عطوة عضو مجلس النواب،أن الاتحاد يتبع مجلس الوحدة الاقتصادية و الهدف الرئيس من إنشاءه هو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وسوف اعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فيما يخص ذوى الهمم.

مايسة عطوة تطالب بالمزيد من الاجراءات لضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان

وكانت قد طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بخط ساخن للشكاوى من ارتفاع الاسعار الناجم عن جشع التجار ، وعلى الحكومة اجراء المزيد من الاجراءات لضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان ومنع أي تجاوزات.

وأضافت عضو مجلس النواب: على المحافظين ورؤساء الاحياء و مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة وكافة الجهات المعنية إحكام الرقابة على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق.

وطالبت مايسة عطوة، بالعمل على زيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين، ودعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات القانونية تجاه المخالفين ومن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالسلع والاسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحل السريع والامن يكمن فى التوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والعمل على تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لخدمة المواطن، ومواجهة أي عمليات احتكار للسلع التموينية ومنها السكر والزيوت والسمن والفول واللحوم.