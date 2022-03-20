/686929/منسق-حياة-كريمة-بقنا-انشاء-690-مشروع-بالمحافظة-لتحسين-كافة-القطاعات

تحدثت نجوى الهواري، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمركز دشنا في محافظة قنا عن اهمية مباردة حياة كريمة ودورها في دعم قرى الصعيد، مشيرة الى ان هذا المشروع تنموي كبير وجاء منقذا لمحافظات الصعيد، والتي عانت على مدار سنوات طويلة من التهميش ونقص الخدمات وزيادة معدلات الفقر.

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جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج الاخبار المذاع على قناة سي بي سي، متوهة ان مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية تعمل من خلال 5 مراكز رئيسية من الشمال الى الجنوب، وأهم هذه المراكز هي مركز دشنا والذي يضم 17 قرية.

منسق حياة كريمة بقنا: انشاء 690 مشروع بالمحافظة لتحسين كافة القطاعات

وتابعت منسق عام مبادرة حياة كريمة بمركز دشنا في محافظة قنا، أن إجمالي المشروعات التي تتم على مستوى المحافظة تقريبا 690 مشروع ، ويتناولو كافة القطاعات الخدمية، وخدمات البنية التحتية.

ونوهت انه يوجد 19 مجمع خدمي، ويشمل المجمع الخدمي تقديم خدماته للمواطنين عن قرب، حيث يتم توفير الخدمة في القرية بعد ان كانت متوفرة في المدينة فقط، كما يوجد أيضا في المحافظة 19 مجمع زراعي، يقدم الخدمات الزراعية للمواطنين باعتبار ان المحافظة زراعية ويشمل المجمع مكاتب ارشااد وتجميع البان.

منسق عام مبادرة حياة كريمة بمركز دشنا في محافظة قنا

وأكملت نجوى الهواري، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمركز دشنا في محافظة قنا أنه يوجود 130 مشروع صرف صحي على مستوى المحافظة وايضا 165 مشروعا بقطاع الكهرباء، و37 بقطاع الشباب والرياضة، منوهة انه يتم خدمة ما يقرب من 400 الف نسمة بمركز دشنا.