السفير المصري ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي علي المستوي الثنائي

التقى السفير د. بدر عبد العاطي بمدير عام الإدارة العامة لأفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي "ريتا لارانيخا"حيث تناول اللقاء متابعة سبل تنفيذ مخرجات القمة الأفريقية الأوروبية، اتصالاً بتنفيذ المشروعات الكبرى التي تضمنتها الحزم الاستثمارية التي تم الإعلان عنها خلال القمة، خاصة في مجالات تعزيز الاستثمارات، وتصنيع اللقاحات، ومشروعات الربط، وذلك بما يساهم في تحقيق النتائج الملموسة والمنفعة للجانبين الأوروبي والأفريقي.

تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، وكيفية تعزيز التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل دعم تحقيق الأمن والاستقرار في كافة دول المنطقة. كما تم خلال اللقاء تناول آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الافريقي الموجه للقارة الأفريقية في مجالات التنمية والتدريب الفني وحفظ السلام.

وقد أثنت المسئولة الأوروبية خلال اللقاء على الدور الهام الذي تضطلع به مصر في القارة والتطلع لمزيد من توثيق التشاور بين الجانبين.

وفي ذات السياق، التقى د. بدر عبد العاطي بمدير عام الإدارة العامة للنقل بالمفوضية الأوروبية "هنريك هولولي"، حيث قام السفير المصري بالتأكيد على طبيعة العلاقة الإستراتيجية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، واهتمامنا بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ضوء الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ فبراير الماضي واجتماع سيادته مع رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. كما تم تناول أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات القمة الأفريقية - الأوروبية في مجالات الربط البري والبحري والنهري والكهربائي والسكك الحديدية في القارة الأفريقية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري بين دول القارة الأفريقية وبين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

هذا، وأبرز سفير مصر في بروكسل أن ملف النقل يأتي من بين أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى قيامنا بضخ استثمارات كبيرة لتوسيع الطرق والكباري وتطوير خطوط السكك الحديدية، والتخطيط لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال العام المقبل، وتطلعنا لتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذه القطاعات الهامة خاصة مع قرب إقرار وثيقة الأولويات بين الجانبين والتي تغطي الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٧.

ومن جانبه، أثنى المسئول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع النقل، معرباً عن الاستعداد للتعاون مع مصر ودعمها في مجال النقل البحري، وتطوير السكك الحديدية، بالإضافة إلى التعويل على مصر لدعم مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.