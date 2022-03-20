تعلن هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية تقييم ومراجعة دراسات الثبات للمستحضرات الصيدلية المستوردة من دول مرجعية، والتي تهدف إلى تعريف ممثلي الشركات بكيفية تقييم ومراجعة دراسات الثبات للمستحضرات الصيدلية (بشرية، بيطرية، عشبية) المستوردة من دول مرجعية، مع توضيح اشتراطات تقديم ملفات الثبات، والقواعد المتبعة في تقييمها من جانب الإدارة العامة للثبات.
ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ بفندق سوفيتل الجزيرة، وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.
ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية (بشرية، بيطرية، عشبية)
تبدأ الورشة من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً.
آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢.
سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.
للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3tTNVk7
للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/3vKt2dC
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