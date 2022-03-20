السفير المصري في ليلونجوي يُسلم شحنة مساعدات إلى وزيرة الصحة المالاوية

قام السفير محمد الشريف، سفير جمهورية مصر العربية في ليلونجوي، بتسليم شحنة مساعدات موجهة إلى مالاوي لمواجهة آثار إعصار "آنا"، بحضور وزيرة الصحة المالاوية "خومبيزى تشيبوندا"، ونائب رئيس إدارة مكافحة الكوارث، وعدد من المسئولين المالاويين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والصحف المحلية.

هذا، وتم تنظيم احتفالية التسليم في مطار "كاموزو" الدولي حيث ألقى السفير المصري كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر ومالاوي حكومة وشعبًا، والعلاقات الأخوية التي تجمع الرئيسين المصري والمالاوي. في حين أعربت وزيرة الصحة المالاوية عن امتنانها للمساعدات المقدمة والمتضمنة أدوية ومستلزمات طبية، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول التي سارعت بتقديم المساعدات لبلادها بعد الإعصار. كما أشادت الوزيرة كذلك في كلمتها بالدور الهام الذي تلعبه الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء قدرات الكوادر الطبية المالاوية، والتي تنعكس بشكل جليّ على أداء تلك الكوادر ومساهماتهم في تطوير أساليب العمل في المرافق الطبية التي يعملون بها، معربة عن تطلعها إلى المزيد من الدعم المصري في هذا المجال.