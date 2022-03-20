عاجل- أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، بيانا عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 21 مارس إلى السبت 26 مارس.





وتوقعت الهيئة، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود البلاد ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء. ونشرت الهيئة بيانا بحالة الطقس جاء كالتالى:- وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد أمطار ورياح على فترات متقطعة على بعض المناطق.

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