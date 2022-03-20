وزير الطيران يبحث مع سفير كازاخستان تشغيل رحلات منتظمة بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم، بمقر وزارة الطيران خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوى.





وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بسفير دولة كازاخستان مؤكدا عمق العلاقات ووجود روابط تاريخية مشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وأكد منار، أن وزارة الطيران تحرص على مد أواصر التواصل والتعاون المستمر مع كازاخستان فى مختلف أنشطة قطاع النقل الجوى. وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تحديث بنود اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين البلدين وتشغيل رحلات منتظمة بين مصر وكازاخستان وتعزيز التعاون فى مجال الشحن الجوى. ومن جانبه، أعرب السفير خيرات لاما شريف عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مضيفا أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون فى مختلف أنشطة الطيران المدنى. حضر اللقاء الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ومحمد فرحات رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران.

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