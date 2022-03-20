/686928/انتهاء-الطرح-الثاني-من-تذاكر-مباراة-مصر-والسنغال-بالقاهرة

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة الموافق الخامس والعشرين من مارس الجاري، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت شركة تذكرتي عن نفاد الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب مصر نظيرة القاري منتخب السنغال، في الـ 25 من مارس الجاري، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

تذاكر مباراة مصر والسنغال

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

يطير المنتخبين على نفس الطائرة متوجهين إلى السنغال لخوض لقاء الإياب على ملعب الأخير، وحسم البطاقة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

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